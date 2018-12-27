عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً لهيئة الرياضة

صدر أمر ملكي، يوم الخميس، بإعفاء تركي آل الشيخ من منصبه وتعيين الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وكان قد عين آل الشيخ رئيساً لهيئة الرياضة مطلع سبتمبر من عام 2017، وساهم بإحداث تغييرات عديدة في الرياضة السعودية.

ويعرف عبدالعزيز الفيصل، رئيس هيئة الرياضة الجديد، باهتمامه بالرياضة، حيث عشق قيادة السيارات منذ أن كان في التاسعة من عمره، قبل أن يبدأ مشواره الاحترافي منذ عام 2005، وهو في الـ22 من العمر، قبل أن يشارك في عدة سباقات ونال مراكز عدة كان أبرزها، الأول في سباق "فيا جي تي 3" في البرتغال عام 2011، والمركز الثاني في سباق لومان والرابع في سباق دانلوب، والثالث في سباق نوربورغرينغ.

وعاد ليفوز بالمركز الأول في سباق كأس إطارات تويو، وتحدي كأس "بورشه جي تي 3" 2012. كما شارك عبدالعزيز بن تركي الفيصل، 35 عاما، في بطولتي سباق الخليج، ليحقق المركز الأول في عام 2014 والثاني في 2015، قبل أن يشارك في عام 2016 ببطولة "إس إل إس أيه إم جي جي تي 3" ويفوز بالركز الثاني.

وكان عبدالعزيز قد عين نائبا لمحمد بن عبدالملك آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في يونيو من عام 2017، ونائبا لرئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية السعودية في ديسمبر 2017، ورئيسا للمكتب االتنفيذي الأولمبية السعودية في ديسمبر 2018.