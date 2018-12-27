الباطن يعود للانتصارات بثنائية.. والديربي ينتهي للفيصلي

حقق الباطن فوزاً هاماً يبعده عن مناطق الخطر عندما تغلب على ضيفه القادسية 2 - صفر، في أولى مباريات الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم تشهد المباراة هدفها الأول حتى الدقيقة 65 عندما سجل البرازيلي، كريسان، هدف التقدم، قبل أن يضيف الثاني في آخر دقائق المباراة بعدما عاد الحكم لتقنية الفيديو واحتسب ركلة جزاء لأصحاب الأرض، أعلنت فوز الباطن بعد جولتين خسر فيهما أمام الاتحاد والشباب. ويقع الباطن في المركز الـ14 بـ14 نقطة، متعادلا في النقاط مع الحزم ومبتعدا عن الاتحاد وأحد 8 نقاط، فيما توقف رصيد القادسية عند النقطة 20 في المركز الثامن.

وحقق الفيصلي فوزاً صعبا جاء في الدقائق الأخيره أمام جاره الفيحاء، 1 - صفر، في ثاني مباريات الجولة 15 من دوري دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم تشهد المباراة أي هدف من الطرفين حتى الدقائق الأخيرة، بعدما حسم الكولومبي دييغو كالديرون المباراة وخطف النقاط الثلاث لفريقه، ليبقى رقم المدرب البرازيلي بركليس شاموسكا صامداً مع الفيصلي، ويصل إلى مباراته التاسعة على التوالي دون خسارة. ويقع الفيصلي في المركز السادس بـ23 نقطة، فيما اقترب الفيحاء من مراكز الهبوط، بعدما تجمدت نقاطه عند النقطة 15 في المركز الثاني عشر.