النصر يبحث عن صدارة الدوري "مؤقتاً" أمام الفتح

يسعى النصر لاعتلاء الصدارة مؤقتاً، يوم الجمعة، حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الفتح على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، في حين يبحث الشباب عن مواصلة انتصاراته حينما يواجه مضيفه الحزم، وفي مكة يتطلع أهلي جدة لاستعادة توازنه حينما يحل ضيفاً على الوحدة في نهاية الدور الأول لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويبحث النصر عن الصدارة مؤقتاً، حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الفتح، ويحتاج إلى الفوز بفارق أكثر من هدفين ليتصدر الدوري مؤقتاً، قبل مواجهة المتصدر الهلال أمام مضيفه التعاون يوم الأحد المقبل في ختام المرحلة، ويعيش النصر أوضاعاً فنية مميزة بقيادة مدربه المؤقت البرتغالي هيلدر كريستوفاو عقب فوز الفريق في المرحلة الماضية على مضيفه اتحاد جدة 2-1.

ويدخل النصر المواجهة وسط غيابات كثيرة بالفريق يتقدمهم لاعبي المنتخب السعودي الحارس وليد عبدالله وإبراهيم غالب ويحيى الشهري وعمر هوساوي والموقوفين عبدالعزيز الجبرين والبرازيلي برونو أوفيني لتراكم البطاقات، ومن المتوقع أن يستعين هيلدر بالثنائي المدافعين عبدالله مادو وعبدالرحمن العبيد والذي لم يشارك هذا الموسم بسبب الإصابة.

وستكون مهمة الفتح صعبة للغاية كونه يواجه أحد الفرق المرشحة لخطف لقب الدوري، ويأمل الفتح في خطف انتصار سيكون ثمينا للغاية لاسيما وأنه لم يعرف طعم الفوز في المباراتين السابقتين عقب تعادله أمام فريقي الفيصلي والاتفاق، ويدخل الفتح هذه المباراة وهو في المركز العاشر برصيد 18 نقطة وبفارق 12 نقطة عن متذيلي الترتيب اتحاد جدة وأحد.

ويسعى الشباب لمواصلة انتصاراته حينما يحل ضيفاً على الحزم، وقدّم الشباب أداءً لافتاً في المراحل الثلاث الماضية والتي حقق فيها الفوز على فرق أحد وأهلي جدة والباطن ليتقدم إلى المركز الثالث برصيد 26 نقطة وبفارق 9 نقاط عن الهلال متصدر الدوري، وفي المقابل يبحث الحزم عن استعادة توازنه والابتعاد أكثر عن مناطق الخطر حيث يفصله 8 نقاط عن متذيلي الترتيب. وحقق الحزم فوزاً ثميناً على مضيفه الهلال في المرحلة قبل الماضية إلا أنه عاد وخسر أمام الرائد في المرحلة الماضية.

ويتطلع الجريحان الوحدة وضيفه الأهلي لاستعادة توازنهما حينما يلتقيان في الشرائع، وقدّم الوحدة أداءً باهتاً في المراحل الثلاث الماضية والتي خسرها أمام التعاون والاتفاق والفيصلي ليتراجع إلى المركز السادس برصيد 21 نقطة، وفي المقابل لا يختلف وضع الوحدة عن الأهلي الذي لم يعرف طعم الانتصارات في المراحل الأربع الماضية، حيث تعادل أمام الفيحاء والرائد، وخسر أمام الشباب والهلال، ليتراجع إلى المركز الخامس برصيد 24 نقطة.