تركي آل الشيخ يقدم استقالته من رئاسة اللجنة الأولمبية

قدم تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، استقالته رسمياً من رئاسة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية السعودية، يوم الخميس.

وقالت اللجنة الأولمبية في حسابها الرسمي على "تويتر": قدّم تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية، مساء يوم الخميس استقالته رسمياً من منصبه، وسوف يتم توجيه الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب رئيس لمجلس الإدارة.

وصدر أمر ملكي، يوم الخميس، بإعفاء تركي آل الشيخ من منصبه وتعيين الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.