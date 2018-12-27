ديربي الفيصلي والفيحاء يشعل الصراع بين مدربي الفريقين

أكد مدربا الفيصلي والفيحاء أنهما يطمحان لتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة الديربي، وتوقعا أن تشهد المباراة حضورا جماهيريا مميزا نظرا لأهمية المواجهة.

ويحل الفيحاء ضيفا على الفيصلي، يوم الخميس، ضمن منافسات الأسبوع 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال بريكليس شاموسكا، مدرب الفيصلي، لبرنامح "في المرمى" يوم الأربعاء: طريقة عملنا في الفيصلي بشكل عام تركز على اقتناص الثلاث نقاط . وليس الخصم بحد ذاته، لكن في الحقيقة هذه المباراة لديها أهمية مختلفة، لاسيما أن الفيحاء فريق خطير، ويمتلك إمكانيات كبيرة، كما أنه يلعب على المرتدات بشكل جيد، ويمتلك مهاجما مميز اولاعبين سريعين في الأطراف.

وأضاف: تحققت أمنيتي ولن يكون عبد الرحمن اليامي متواجدا في اللقاء، لأنه متواجد حاليا في معسكر المنتخب السعودي، وأنا سعيد بذلك، وليس لدي لاعب معين أتفاءل بوجوده في فريقي، لكنني أعرف كيف ستكون أجواء ونتيجة المباراة أثناء عملية الإحماء، الأمر المؤكد أننا يجب أن نقدم أفضل ما لدينا لنقدم لوحة جميلة للجماهير التي ستأتي لمساندتنا.

وتوقع سلافوليوب موسلين، مدرب الفيحاء، أن تكون المواجهة جماهيرية لأهمية المواجهة بين الفريقين، وواصل: كجهاز فني نحضر لمباراة الديربي كأي لقاء، لكن يوجد فيها تركيز أكثر وتحضير أكبر، ومن جانبنا يجب أن نحصل على الثلاث نقاط، كما أن الفيصلي يمتلك لاعبين جيدين، وهو فريق متوازن، يحققون نتائج إيجابية منذ قدوم مدربهم الجديد تشاموسكا، ولديهم لاعبون منضبطون تكتيكيا في الملعب.

وزاد: أتمنى أن لا يلعب ولا أجنبي من الذين يلعبون في صفوفهم، وأهنئ مدرب الفيصلي على العمل الذي يقوم به مع النادي وطريقة لعبه المميزة، لأنه يعرف كيف يطبق خططه في الملعب، وأتمنى أن يحقق نتائج إيجابية لكن بعد مباراتهم معنا.