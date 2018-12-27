عبدالعزيز الفيصل: سنواصل العمل على تطوير قطاع الرياضة

رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضية يوم الخميس.

وأعرب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في تصريح صحافي نشره الحساب الرسمي للهيئة العامة للرياضة على "تويتر" عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الغالية، سائلا الله عز وجل أن يوفقه لخدمة الوطن الغالي، وبذل كل ما من شأنه رفع اسم المملكة في المحافل العالمية، بما يتوافق مع دعم واهتمام القيادة الرشيدة بالقطاع الرياضي، وحرصها على الارتقاء بهذا القطاع وتطويره لتحقيق أفضل النتائج والإنجازات في المحافل الإقليمية والقارية والدولية.

وقدم الشكر لتركي آل الشيخ على ما شهدته الرياضة في المرحلة الماضية من عمل متميز في كافة الألعاب والمنافسات، إلى جانب استضافة وتنظيم العديد من الأحداث الرياضية النوعية وغير المسبوقة.