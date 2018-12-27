مذكرة تفاهم بين "المحترفين" وهيئة الملكية الفكرية

وقعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية يوم الخميس مذكرة تفاهم مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بهدف التوعية عن حقوق الملكية الفكرية واحترامها بما فيها العلامات التجارية، من خلال إقامة ورش العمل التعريفية إضافة إلى إقامة دورات للمختصين في الأندية لتسجيل وحماية حقوق الملكية الفكرية، إضافة إلى الوصول للمجتمع الرياضي وتعزيز مفهوم الملكية الفكرية.

ويسعى الطرفان من خلال المذكرة إلى إعداد البرامج والفعاليات والأنشطة المتعلقة بالملكية الفكرية، وتحديد الأماكن والفئات المستهدفة بالتوعية.

وأكد رئيس مجلس إدارة الرابطة مسلي آل معمر، أن الاتفاقية تهدف إلى تفعيل أحد الجوانب التي تعنى بها الرابطة بشأن استثمار أمثل لحماية الحقوق الفكرية للأندية، بالإضافة إلى الحد من الانتهاكات لحقوق الملكية الفكرية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الهدر المالي للأندية، مشيراً إلى أن الرابطة بالتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية حريصة على التوعية للأندية بحفظ الحقوق واحترامها.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة عبد العزيز بن محمد السويلم إلى أهمية تعزيز العلاقة مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين وغيرها من الجهات والتي من خلالها ستقوم الهيئة بتحقيق مجموعة من أهدافها الاستراتيجية وتقديم خدماتها للمستثمرين بالرياضة والأندية الرياضية بالمملكة واللاعبين والمجتمع الرياضي، مثمناً التعاون المشترك بين الهيئة والرابطة.