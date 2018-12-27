أسامة هوساوي: اعتزلت لأنني فقدت شغف لعب كرة القدم

أعلن أسامة هوساوي، الدولي السابق ولاعب الوحدة، تعليق حذائه واعتزاله كرة القدم بعد مشوار طويل، مؤكدا أنه أخطر إدارة ناديه في بداية الموسم بأنه سيستمر فقط إلى فترة الانتقالات الشتوية، وعليهم البحث عن البديل المناسب.

وقال في لقاء مع برنامج "في المرمى" يوم الأربعاء: كان من المقرر أن أعتزل اللعبة بعد كأس العالم 2018 في روسيا، لاسيما أن الإصابات المزمنة أثرت علي بشكل كبير مع تقدمي في العمر، وتحاملت على الإصابة في مباريات عديدة مع الوحدة وضحيت من أجله.

وأضاف: قرار الاعتزال نهائي ولا عودة فيه، وأنا في حرب مع حاتم منذ بداية الموسم حول هذا القرار، لأنه لم يتوقع أن يكون الموضوع جديا، واحترمت نفسي وتاريخي وانسحبت بكل هدوء لكي أمنح الفرصة لغيري.

وتابع: لم أجبر على اللعب في الشهور الماضية، والموضوع كان واضحا بطلب من تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بأن أكون مع الوحدة، ومنذ بداية الموسم كان من الواضح أنه من الصعب أن أستمر مع الفريق لنهاية الموسم، كما أنني فقدت الشغف وأصبحت لا أتأثر بالهزيمة وكان لابد من هذا القرار.

وأبدى صاحب الـ 34 عاما سعادته بالمسيرة الطويلة، وأنه راضٍ عن كل ما قدمه في حياته الرياضية، وواصل: أفضل شعور كان بعد التأهل إلى مونديال 2018، لم أتمكن من النوم بسبب فرحة التأهل، واستفدت من جميع المدربين الذين لعبت معهم مثل مارفيك وكوزمين ولطفي البنزرتي وغروس وبيتزي وغيرهم.

ويشار إلى أن هوساوي عاد إلى الوحدة في أغسطس الماضي، بعدما بدأ مشواره مع الفريق، قبل انتقاله إلى الهلال في 2008، وخاض تجربة احترافية مع أندرلخت البلجيكي في 2012، وفي نوفمبر من ذات العام عاد إلى الدوري السعودي ولعب مع الأهلي، وانتقل بعدها إلى الهلال في 2016.