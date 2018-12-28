الأخضر يستعد في أبوظبي.. والصيعري: نحتاج الجماهير

انطلقت يوم الجمعة أولى حصص المنتخب السعودي التدريبية في أبوظبي، في المرحلة الأخيرة من التحضيرات، بعد أن انتهت الأولى والتي قضاها الأخضر في دبي منذ الـ22 من ديسمبر الحالي وحتى 27.

وفي تصريحات لوسائل الإعلام، قال محمد الصيعري مهاجم المنتخب السعودي ونادي الحزم، إن الأخضر يحتاج إلى دعم جماهيري كبير خلال مشاركته في كأس أمم آسيا 2019 وأوضح أن "الجمهور السعودي لا يحتاج رسالة من أجل مساندة اللاعبين، ننتظر منهم دعما ومؤازرة خلال منافسات البطولة".





وحول انضمامه إلى صفوف "الأخضر"، قال الصيعري "أشعر بسعادة كبيرة لتمثيل المنتخب، سأحاول التمسك بالفرصة خاصة وأنها جاءت في لحظة استثنائية قبل انطلاق منافسات كأس آسيا، وليس لمباريات ودية، مثل هذه البطولات تمنح اللاعبين فرصة الظهور بشكل جيد، وأتمنى أن نحظى بمشاركة مميزة على جميع الأصعدة كمنتخب ولاعبين".





وأشاد الصيعري بقوة المنافسة في الدوري السعودي هذا الموسم، معتبرا أن "الظهور بمستوى مميز في البطولات المحلية يمنحنا دافعا لمزيد من التطور خلال الفترة المقبلة مع المنتخب"، واختتم حديثه قائلا "سنخوض مباريات البطولة فقط من أجل الذهاب بعيدا والمنافسة على اللقب، وأتمنى أن نحظى بدعم من الجميع".

وسيلعب المنتخب السعودي مباراة ودية واحدة قبل انطلاق بطولة كأس آسيا 2019، وستكون أمام كوريا الجنوبية في 31 ديسمبر الحالي على ملعب نادي بني ياس بأبوظبي.