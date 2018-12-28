الشباب يقترب من الوصافة بثلاثية في شباك الحزم

واصل الشباب مسلسل انتصاراته عقب تحقيقه فوزه الرابع على التوالي، على حساب مضيفه الحزم 3-1، ليقترب من فرق الصدارة، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في المرحلة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ الشباب المباراة بهجوم مكثف على مرمى الحزم نتج عنه هدف مبكر بعد مرور 7 دقائق عن طريق مهاجمه البرازيلي آرثر كايكي الذي أكمل تمريرة مواطنه صوماليا بقدمه في شباك الحزم.

وعند الدقيقة 22 تمكن الروماني ماريوس غامان مدافع الشباب من تعزيز تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني بعدما ارتقى لعرضية زميله صالح القميزي ليحول الكرة برأسه في شباك الحزم.

وكثف الحزم محاولته بحثاً عن هدف تقليص الفارق ونجح في ذلك عند الدقيقة 27 حينما ارتقى مدافعه البرازيلي فاغنر أليماو لعرضية زميله الكولومبي جون فريدي باجوي ليحول الكرة برأسه في شباك الشباب.

وفي الشوط الثاني واصل الشباب سيطرته وتمكن لاعبه البرازيلي صوماليا من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 71 بعد تلقيه تمريرة من مواطنه آرثر ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك. وحاول الحزم كثيراً العودة إلى المباراة وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه السوري يوسف فلقا الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها أصابت العارضة.

وقبل نهاية المباراة أهدر مهاجم الحزم مجاهد المنيع هدفاً محققاً عقب تلقيه عرضية مميزة من زميله يوسف فلقا ليسدد الكرة قوية إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى 29 نقطة في المركز الثالث وبفارق 4 نقاط عن النصر الوصيف، وبفارق 6 نقاط مؤقتاً عن الهلال المتصدر، وبقي الحزم على رصيده السابق 14 نقطة في المركز 13.