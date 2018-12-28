أحمد الفريدي: المنافسة يجب أن تكون داخل الملعب

أعرب أحمد الفريدي لاعب النصر، عن غضبه عقب انتهاء لقاء فريقه أمام الفتح بالتعادل السلبي ضمن مباريات الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مبيناً أن التنافس يجب أن يكون داخل الملعب وليس خارجه على حد قوله، وأن النصر ما زال قادراً على المنافسة.

وقال الفريدي في مقابلة تلفزيونية عقب انتهاء اللقاء: الحكم عقب احتساب ركلة الجزاء للفتح أعلن نهاية المباراة ولم يحتسب الوقت الإضافي المتبقي، كما لم يلجأ لتقنية حكم الفيديو المساعد في حالات كانت من صالحنا في أكثر من مرة.

وزاد الفريدي، مؤكداً على بقاء النصر في دائرة المنافسة وقال: ما زلنا منافسين على بطولة الدوري ولكن يجب أن تقتصر المنافسة داخل الملعب وليس خارجه.

ويبتعد النصر عن الهلال، المتصدر، بفارق 3 نقاط ومباراة مؤجلة يلعبها أزرق الرياض أمام التعاون، الرابع، يوم الأحد القادم.