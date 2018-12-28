النصر يتعادل مع الفتح ويهدر فرصة الصدارة

أوقف الفتح مسلسل انتصارات النصر بعدما أجبره على التعادل السلبي في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، في المرحلة الـ 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغلب الحذر الدفاعي خاصة من فريق الفتح في الشوط الأول وهو الذي منع الخطورة عن مرماهم خلال النصف ساعة الأولى. وبدأت أولى الهجمات عند الدقيقة 32 حينما تلقى التونسي عبدالقادر الوسلاتي مهاجم الفتح تمريرة من زميله الجزائري إبراهيم الشنيحي ليسدد الكرة قوية إلا أنها اصطدمت بالشباك الجانبية.

ورد النصر سريعاً وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي تلقى تمريرة مميزة من مواطنه نور الدين مرابط ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس الأوكراني ماكسيم كوفال الذي تصدى لها بصعوبة.

وواصل النصر محاولاته وسنحت له فرصة خطيرة وتحديداً لمهاجمه النيجيري أحمد موسى الذي تلقى تمريرة من زميله عبدالرزاق حمدالله ليسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وفي الشوط الثاني واصل النصر سيطرته وأهدر مهاجمه محمد السهلاوي هدفاً محققاً بعد تلقيه عرضية من زميله نور الدين مرابط ليحول الكرة برأسه إلا أنها ذهبت خارج الخشبات الثلاث. وعند الدقيقة اضطر النصر لإكمال المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد مدافعه البيروفي راموس لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وواصل النصر خطورته وسنحت له فرصة محققة لمهاجمه محمد السهلاوي الذي تلقى تمريرة أمام المرمى من زميله أحمد موسى ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس الأوكراني ماكسيم الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 67 دفع التونسي فتحي الجبال مدرب الفتح بمهاجمه حمد الجهيم بديلاً لمنصور حمزي، ليرد عليه البرتغالي هيلدر مدرب النصر بتغييره الأول بدخول اللاعب أحمد الفريدي بديلاً للمهاجم محمد السهلاوي.

وعند الدقيقة 72 أهدر النيجيري أحمد موسى هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله البرازيلي جوليانو ليواجه المرمى إلا أنه فضل تمرير الكرة لتجد مدافع الفتح ياسين حمزة الذي أبعدها.

وواصل النصر هجومه وأهدر لاعبه المغربي نور الدين مرابط هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة مميزة من مواطنه عبدالرزاق حمدالله لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس ماكسيم كوفال الذي تصدى بها بصعوبة.

وفي الوقت بدل الضائع سنحت فرصة محققة للفتح لتسجيل هدف الفوز بعد حصول لاعبه إبراهيم الطلحي على ركلة جزاء عند الدقيقة 94 ليتقدم لها التونسي عبدالقادر الوسلاتي ويسدد الكرة خارج المرمى.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 32 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطتين مؤقتاً عن الهلال المتصدر والذي سيواجه التعاون يوم الأحد المقبل، وارتفع رصيد الفتح إلى 19 نقطة في المركز التاسع مؤقتاً.