الهلال يمدد تعاقده مع أحمد أشرف لمدة موسمين

أعلن نادي الهلال تجديد تعاقده مع أحمد أشرف لمدة موسمين، وذلك قبل خوض اللقاء المرتقب أمام التعاون المقرر يوم الأحد المقبل في المرحلة الخامسة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضح اللاعب في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: الحمد لله والشكر دائما وأبدا، تم تجديد عقدي موسمين. وبإذن الله، أقدم أفضل ما لدي للكيان الأزرق العظيم.

وقال الهلال في حسابه الرسمي على "تويتر": أنهى مجلس إدارة النادي برئاسة الأمير محمد بن فيصل، تمديد عقد لاعب فريق الهلال أحمد أشرف لعامين، إضافة إلى عقده الحالي حتى نهاية الموسم الجاري، حيث وقع عقد التمديد في مقر النادي.

ويتواجد الهلال في صدارة ترتيب جدول الدوري بـ35 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن النصر الوصيف.