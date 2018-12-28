الوحدة يطمئن الجماهير على صحة خيمي والنمر

طمأن الوحدة، الوسط الرياضي حول إصابة لاعب الوسط علي النمر ورئيس النادي حاتم خيمي، اللذين تعرضا لها خلال مجريات مباراة الفريق أمام أهلي جدة ضمن منافسات الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان علي التمر قد تعرض لضربة قوية على الوجه من مرفق التشيلي بابلو دياز، مدافع أهلي جدة، خرج على إثرها فاقداً للوعي في الدقيقة 62، فيما أصيب حاتم خيمي، رئيس النادي بحالة إغماء تلت إحراز فريقه هدف الفوز في الدقيقة 100، أي بعد الوقت الأصلي بعشر دقائق.

وكتب الوحدة على حسابه في "تويتر" مطمئنا الجماهير: جماهيرنا العزيزة سيتم موافاتكم بالحالة الصحية لحاتم خيمي رئيس النادي واللاعب علي النمر بعد انتهاء الإجراءات الطبية لهما بعد نقلهما للمستشفي"، مضيفاً باستقرار حالتهما الصحية بشكل عام "علماً أن حالتيهما الصحية جيدة".