الوحدة يرفض التعادل أمام الأهلي ويسجل هدفاً متأخراً

عمّق الوحدة جراح ضيفه أهلي جدة، بعدما ألحق به الخسارة الثالثة على التوالي، بفوزه عليه 2-1، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في المرحلة 15 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الوحدة في تضميد جراحه عقب تلقيه ثلاث خسائر متتالية في المراحل السابقة أمام التعاون والاتفاق والفيصلي. وفي المقابل واصل أهلي جدة تراجع مستواه عقب تلقيه الخسارة الثالثة على التوالي.

واحتاج الوحدة 5 دقائق فقط حتى تمكن لاعبه الفنزويلي رومولو أوتيرو من تسجيل هدف السبق بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية استقرت في شباك الأهلي. وحاول الأهلي العودة للمباراة وأهدر مهاجمه عمر السومة هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله نوح الموسى ليواجه المرمى ويسدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وفي الشوط الثاني واصل الأهلي هجومه وأهدر مهاجمه عمر السومة هدفاً محققاً آخر عقب تلقيه تمريرة من زميله البرازيلي جوزيف سوزا ليواجه المرمى ويسدد الكرة خارج الشباك. وعند الدقيقة 89 أشهر حكم المباراة الروماني أوفيدو الين البطاقة الحمراء في وجه التشيلي باولو دياز مدافع الأهلي لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وفي الوقت بدل الضائع كثف الأهلي هجومه وحصل مهاجمه عمر السومة على ركلة جزاء بعد تعرضه للإعاقة من حارس الوحدة محمد عواد ليتقدم لها نفس اللاعب ويضعها في الشباك.

وشهدت المباراة إثارةً كبيرة في الوقت بدل الضائع بعد أن تبادل الفريقان الهجمات والتي نجح الوحدة من خطف هدف الفوز عند الدقيقة 97 بعدما حول لاعبه البرازيلي ماركوس غوليرمي عرضية زميله الفنزويلي أوتيرو بقدمه في شباك الأهلي. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الوحدة الى 24 نقطة متقدماً الى المركز الخامس بفارق المواجهات المباشرة عن أهلي جدة السادس.