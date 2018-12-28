تعرف على أبرز إنجازات رئيس هيئة الرياضة الجديد

يمتلك الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل العديد من الإنجازات الرياضية، بالإضافة لخبرات واسعة، وهو من مواليد العاصمة الرياض في 4 يونيو 1983.

وصدر أمر ملكي، يوم الخميس، بإعفاء تركي آل الشيخ من منصبه وتعيين الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

ودرس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل العلوم السياسية في جامعة الملك سعود في الرياض، بجانب العلوم السياسية بكلية الدراسات الشرقية والإفريقية في جامعة SOAS بالعاصمة البريطانية لندن، ولديه بكالوريس في مجال التسويق من جامعة UBT.

ويتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، منصب عضو تنفيذي في لجنة التسويق باللجنة الأولمبية الدولية، ونائبا لرئيس اللجنة الأولمبية السعودية ورئيس المكتب التنفيذي، إضافة إلى منصب رئيس الاتحاد الدولي للهجن.

وكان رئيسا لمجلس إدارة الشركة السعودية للراتنجات الصناعية، ورئيس مجلس إدارة شركة استبرق، ورئيس مجلس إدارة شركة التسابق السعودية، ورئيس مجلس إدارة شركة دليل الإعمار، ورئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للرياضة، بجانب منصب رئيس مجلس إدارة ميغاس.

وحقق الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل العديد من الإنجازات المهنية، بداية من تطوير بطولة راديكال الشرق الأوسط لتصبح الأفضل في المنطقة، وإعادة هيكلة الشركة السعودية للراتنجات الصناعية بهدف زيادة المردود والمبيعات الإجمالية، إلى جانب الإنجازات الرياضي المتمثلة المركز الثاني في بطولة الأوتوكرس سبيد عام 2006، وفي ذات العام حقق أيضا المركز الأول في فورمولا بي إم دبليو.

وفي 2007، فاز بالمركز الثالث في سباق فورمولا بي إم دبليو، وبعدها بعام حقق المركز الثاني في بطولة اللمبورغيني تروفيو، وفي 2009 حصل على المركز الثاني في الترتيب العام والأول على الفئة بسباق تحدي كأس دبي 24 ساعة.

وفي موسم 2009-2010، توج بالمركز الأول في بطولة بورشه الشرق الأوسط، ونال المركز الثاني في ذات البطولة بالعام التالي، قبل أن يحصل على المركز الثاني على الفرق ببطولة "ف اي آي - جي تي 3 العالمية"، والمشاركة الأولى في سباق لومانز 24 ساعة.

وحقق المركز الأول في بطولة بورشه الشرق الأوسط 2012، والثالث في نخسة 2013-2014، والثالث أيضا في بطولة الـ 1000 كلم على حلبة النوربورغرنغ "2014"، وفي ذات العام فاز بالمركز الأول على فئته في تحدي الخليج.

وفي 2015، واصل تحقيق الإنجازات الرياضية، عندما فاز بسباق تحدي كأس دبي 24 ساعة، وحل ثالثا في الترتيب العام لسائقي مرسيدس ام جي، ونال المركز الأول في سباق النوربورغرنغ 6 ساعات للتحمل، وفي الموسم التالي جاء ثانيا في بطولة بورشه الشرق الأوسط، وثالثا في سباق تحدي كأس دبي 24 ساعة "2017".

ويمتلك ثلاثة إنجازات في 2018، حيث فاز بالمركز الأول في سباق تحدي كأس دبي 24 ساعة، والثالث بالنسبة لسباق سبا فرانكورشان 24 ساعة، قبل أن يحل ثانيا في بطولة بلانبان العالمية.