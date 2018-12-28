عبدالعزيز الفيصل: لن نتدخل في عمل الاتحادات المنتخبة

توجه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بالشكر والامتنان للملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة يوم الخميس، وشكر تركي آل الشيخ الذي قدم الكثير للرياضة وتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة.

وقال في لقاء مع برنامج "في المرمى" يوم الخميس: نحظى بدعم مباشر من ولي العهد وتوجيهاته أن يكون لدينا اتحادات رياضية لكافة الأنشطة في 2030، وأن نعمل على أن تكون رياضتنا احترافية، بجانب ارتفاع نسبة ممارسي الرياضة وسط السعوديين.

وأضاف: لن نتدخل في عمل الاتحادات المنتخبة، ولن نتوقف عن دعم الاتحادات الرياضية متى ما احتاجت الدعم.

وأكد استمرار استضافة كبرى الأحداث الرياضية في الفترة المقبلة، بعدما احتضنت السعودية العديد من الأنشطة والمنافسات في مختلف الألعاب الرياضية.