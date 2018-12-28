محمد القاسم: تم الاحتجاج لرفض الحكام الرجوع لـ"الفيديو"

كشف محمد القاسم، رئيس مجلس إدارة التعاون، أن النادي أصدر بيان احتجاج عقب مباراته أمام الرائد لرفض الحكام في أكثر من مباراة، مضيفا أن أخطاء الحكم لا تعد جزءا من اللعبة بأي شكل من الأشكال.

وبيّن القاسم عبر برنامج "في المرمى" أن بعض الحكام كانوا يستفزون اللاعبين في مباراة الرائد، وقال: سبب نجاحنا أننا نعمل كيد واحدة في التعاون، فقد بدأنا العمل منذ قرابة 5 أعوام ونرى النتائج الآن، وحول توامبا فقد تابعناه لمدة معينة واستطعنا التوقيع معه بعد الدعم، وللعلم هناك لاعب في أحد الأندية راتبه يساوي جميع رواتب العاملين في التعاون، ونعمل على مصادر دخل أخرى في النادي غير الرعاة الذين تم التوقيع معهم.

وأردف القاسم موضحا سبب بيان الاحتجاج الذي أصدره النادي عقب مباراة الرائد وقال: أصدرنا بيانا لأن الحكام رفضوا الرجوع لتقنية الفيديو في مباراتين مختلفتين، وكان هناك استفزاز في منح البطاقات، ولا أعلم ما يفعل الحكم الويلزي في السعودية حيث إنه لا يقود أي مباريات خارجياً أو حتى في بلده، وأتمنى أن تبرر لجنة الحكام عدم اللجوء إلى تقنية الفيديو في المباريات.

وزاد القاسم: أضفنا مباراة القادسية ضمن احتجاجنا، كما أحمّل لجنة الحكام لأنها تختار نخبة من الحكام لبعض الفرق وحكاما آخرين للفرق الأخرى.