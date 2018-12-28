ميدو: أفضّل أن يلعب السومة أمامنا.. والطموح سبّب التعثر

أكد أحمد حسام الملقب بـ"ميدو"، لاعب منتخب مصر السابق، ومدرب الوحدة الحالي أنه يفضل اللعب أمام الأهلي بتواجد نجومه الكبار، كونها تنعكس إيجاباً على مستويات فريقه.

وقال ميدو في مقابلة مع "في المرمى": أفضّل اللعب أمام الأهلي بوجود عمر السومة على أن ألعب أمامهم من دونه، وأعتقد أن كل الفرق تمر بفترات صعبة.

وزاد ميدو بأن اللعب أمام الأندية الكبيرة يساهم في إخراج الفريق فترة الهبوط، وقال: لا يوجد أفضل من اللعب أمام فريق كبير للخروج من سلسلة النتائج السيئة للوحدة ومتفائل بأن نخرج بنتيجة إيجابية.

واختتم لاعب الزمالك وتوتنهام ومارسيليا السابق، بأن طموح الفريق مطلع الموسم ساهم بتعثر الفريق، وقال: طموح الفريق وتوقعاته في مطلع الموسم ساهمت نوعا ما بسوء النتائج حتى الآن، وأحاول أن أجهز الفريق بدنيا ونفسيا للمدرب الجديد.

وكان الوحدة قد أعلن منتصف ديسمبر الجاري تولي اللاعب المصري ومدرب الزمالك والإسماعيلي السابق، منصب مستشار فني في النادي مع إسناده مهمة التدريب للفريق الأول حتى التعاقد مع مدرب جديد.

وتعد مباراة ميدو أمام أهلي جدة هي الثانية له مع الفريق، بعد خسارته في أولى مبارياته أمام الفيصلي بثلاثية نظيفة في الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.