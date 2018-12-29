أحد يضم المدافع جفين البيشي من التعاون

أعلن أحد يوم السبت عن إتمام تعاقده مع المدافع جفين البيشي، ليمثل صفوف الفريق في النصف الثاني من الموسم الحالي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى أحد إلى تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية من أجل الظهور بمستوى مغاير عما كان عليه في الدور الأول ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما كان قد أعلن في وقت سابق عن اتفاقه مع المهاجم المغربي محمد فوزير.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر شبكة تويتر "أنهت إدارة النادي انتقال اللاعب جفين البيشي لتمثيل الفريق في الفترة الشتوية المقبلة". ويحتل أحد المركز الخامس عشر قبل الأخير بجدول ترتيب المسابقة برصيد 6 نقاط، سيلعب آخر مبارياته في الدور الأول أمام الرائد.