استقالة ماجد النفيعي من رئاسة الأهلي وتعيين بترجي

استقال ماجد النفيعي، رئيس مجلس إدارة أهلي جدة، من منصبه بعد النتائج السلبية التي لازمت الفريق في الفترة الأخيرة، كما تم تعيين نائبه عبدالله بترجي رئيساً واستمرار تكليف مجلس الإدارة الحالي.

وكان ماجد النفيعي قد عين في أبريل الماضي رئيساً لمجلس إدارة الأهلي لمدة عام، خلفاً للأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل. ويعود آخر انتصار للأهلي إلى تاريخ 25 نوفمبر الماضي، عندما فاز الفريق على غريمه الاتحاد، قبل أن يتعثر في 5 مباريات متتالية، بعدما تعادل أمام الفيحاء والرائد، وخسر أمام الشباب والهلال والوحدة، كما تلقت شباك أهلي جدة أكبر نتيجة في الموسم الحالي حتى الآن، عندما خسر بسداسية أمام الاتفاق.

وعلى صعيد بطولة كأس زايد للأندية للأبطال، وصل أهلي جدة إلى دور الثمانية بعدما تغلب على المحرق البحريني في دور الـ32 ووفاق سطيف الجزائري في دور الـ16، على أن يواجه الوصل الإماراتي في دور الـ8.

وجاء في بيان الهيئة العامة للرياضة قبول استقالة النفيعي، وتكليف بترجي في محله "وافق الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، على قبول الاستقالة التي تقدم بها ماجد النفيعي،" وأضاف البيان "وأصدر رئيس الهيئة قراراً يقضي بتكليف عبدالله بترجي برئاسة النادي خلال الفترة المقبلة على أن يستمر تكليف مجلس الإدارة الحالي".