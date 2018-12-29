إصابة علي النمر بثلاثة كسور في الوجه بعد تدخل دياز

أعلن الوحدة عن إصابة لاعبه علي النمر بثلاثة كسور في الوجه وكسر في أحد أسنانه بعد تدخل التشيلي باولو دياز، مدافع الأهلي، عليه بالمرفق خلال مباراة الفريقين ضمن منافسات الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتدخل دياز بشكل عنيف على وجه علي النمر في الدقائق العشر الأولى من الشوط الثاني، ليخرج على إثرها اللاعب مصاباً بعد ان سالت الدماء على وجهه، ويتم إنذار اللاعب التشيلي قبل أن يتعرض للبطاقة الحمراء لركله وجه أحمد عبده بدلاً عن الكرة في الدقيقة 89.

وتقدم الوحدة في اللقاء عن طريق الفنزويلي رومولو أوتيرو عن طريق ركلة حرة، قبل أن يعدل السوري عمر السومة النتيجة في الوقت بدل الضائع عن طريق ركلة جزاء، إلا أن البرازيلي جيليرمي حرم الأهلي من التعادل بعدما سجل هدف الفوز في آخر الثواني.