الاتفاق يفوز.. والاتحاد يدخل الشتوية بالخسارة الـ11

واصل الاتفاق صحوته على حساب الاتحاد بالفوز عليه 1 - صفر يوم السبت في المرحلة الخامسة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبعد سلسلة من من 6 مباريات متتالية دون فوز، حصد الاتفاق نقطته السابعة في المراحل الثلاث الأخيرة وذلك بفضل محمد الكويكبي الذي سجل هدف المباراة الوحيد ضد الاتحاد في الدقيقة 26.

ورفع الاتفاق رصيده إلى 22 نقطة وتقدم للمركز الثامن، بينما بقي رصيد الاتحاد عند 6 نقاط في المركز الخامس عشر قبل الأخير بعد أن عجز عن اضافة فوز ثان الى رصيده بعد الذي حققه في المرحلة قبل الماضية على الباطن، 3 - 1.