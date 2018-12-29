الفرج يواصل التأهيل.. وبيتزي يلتقي وسائل الإعلام

واصل المنتخب السعودي يوم السبت تدريباته في أبوظبي، والتي تأتي في إطار الفترة الثانية من المرحلة الأخيرة لبرنامج الإعداد لنهائيات كأس آسيا 2019، كما واصل سلمان الفرج تدريباته الخاصة.



وبدأت الحصة التدريبية التي احتضنها ملعب جامعة نيويورك بتمارين الإحماء، تلاها تمارين خاصة بالتمرير، قبل أن يقسم المدير الفني خوان بيتزي اللاعبين إلى مجموعتين ليجري مناورة تكتيكية على كامل الملعب ركز من خلاها على التكتيك الدفاعي، ثم اختتم التدريب بتمارين الإطالة، وعلى صعيد متصل، واصل لاعب الوسط سلمان الفرج تمارينه الخاصة رفقة الجهاز الطبي.



ومن المقرر أن يلتقي المدرب خوان أنطونيو بيتزي بوسائل الإعلام قبل بدء الحصة التدريبية التي ستُجرى غداً يوم الأحد للحديث عن المرحلة الحالية من البرنامج الإعدادي، كما ستتاح التغطية الإعلامية في أول 15 دقيقة.

وسيلعب الأخضر أمام منتخب كوريا الجنوبية يوم الاثنين القادم في آخر ودياته قبل أن يبدأ مشواره في كأس آسيا 2019 أمام منتخب كوريا الشمالية في الثامن يناير القادم.