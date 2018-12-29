الهلال يواجه التعاون بحثاً عن الابتعاد بالصدارة

يسعى الهلال إلى الابتعاد بالصدارة حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على التعاون، في المواجهة التي يحتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في حين يبحث الرائد عن مواصلة انتصاراته حينما يواجه مضيفه أحد، في ختام مواجهات المرحلة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله في القصيم يسعى الهلال لاستغلال تعثر وصيفه النصر والابتعاد بالصدارة حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على التعاون. وضمن الهلال تحقيق لقب بطولة الشتاء عقب تعثر وصيفه النصر بتعادله أمام الفتح سلبياً يوم الجمعة.

ويواجه البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال أزمة غيابات كبيرة بسبب انضمامهم للمنتخب السعودي وهم سلمان الفرج وعلي البليهي وسالم الدوسري وياسر الشهراني ومحمد البريك وعبدالله عطيف، بالاضافة الى الحارس العماني علي الحبسي المصاب. وأمام الهلال فرصة كبيرة لتوسيع الفارق بينه وبين وصيفه النصر إلى 5 نقاط في حال فوزه على التعاون مع نهاية الدور الأول. وفي المقابل يتطلع التعاون لاستعادة توازنه والابتعاد بالمركز الرابع بفارق الأهداف عن أهلي جدة والوحدة.

وقدّم التعاون أداءً مميزاً في المراحل الماضية بعد تحقيقه أربع انتصارات متتالية صعدت به الى المركز الثالث، إلا أن أداءه تراجع عقب خسارته في المرحلتين السابقتين أمام القادسية 3-صفر، وأمام الرائد 2-1.

وسيفقد التعاون في هذه المواجهة أبرز لاعبيه المهاجم الكاميروني توامبا الموقوف بسبب تراكم البطاقات، بالإضافة إلى اللاعب مد الله العليان والذي طُرد في مواجهة الرائد الماضية.

وعلى ستاد مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة يبحث الرائد عن مواصلة انطلاقته حينما يحل ضيفاً على أحد الجريح.

وقدّم الرائد أداءً مميزاً في المرحلتين السابقتين عقب فوزه على جاره الحزم 1-صفر، وعلى غريمه التقليدي التعاون 2-1، ليحتل المركز 11 برصيد 18 نقطة، بفارق نقطتين عن القادسية صاحب المركز الثامن.

وفي المقابل يأمل أحد في ايقاف مسلسل الخسائر التي يتعرض الفريق هذا الموسم والذي وضعته في ذيل الترتيب برصيد 6 نقاط. وتلقى أحد خمس خسائر في المراحل الأخيرة أمام الفتح والشباب والهلال والقادسية والفيحاء، في حين حقق فوزاً وحيداً هذا الموسم على حساب التعاون في المرحلة الثامنة.