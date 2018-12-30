الأخضر يختبر جاهزيته أمام كوريا..وبيتزي يوضح موقف الفرج

يخوض المنتخب السعودي يوم الاثنين آخر تجاربه الودية استعداداً لكأس آسيا 2019، عندما يواجه منتخب كوريا الجنوبية على ملعب نادي بني ياس بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وبدأ الأخضر السعودي استعداداته يوم الجمعة في أبوظبي والتي تأتي في إطار الفترة الثانية من المرحلة الأخيرة لبرنامج الإعداد لنهائيات كأس آسيا 2019، وكانت الفترة الأولى من المرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي انطلقت في دبي يوم الأحد واستمرت على مدار خمسة أيام.

ويذكر أن منتخب كوريا الجنوبية يحل في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات الصين وقيرغيزستان والفلبين، ويعد أحد أبرز منتخبات القارة الآسيوية حيث تأهل إلى نهائي النسخة الماضية في أستراليا 2015 قبل الخسارة أمام البلد المضيف.

وأشاد خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب، بالنتائج التي حُققت في المرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس آسيا 2019، وقال: أتممنا إعداد الفترة الماضية كما هو مخطط له، ونحن راضون بما تم تحقيقه ويحدونا الأمل لتقديم مستويات مميزة في البطولة.

وأشار بيتزي أن الأسبوع الأول من هذه المرحلة كان الإعداد البدني فيه منصب على التثبيت والاهتمام بالحالية البدنية واللياقية لكل لاعب، وأضاف: الاهتمام الآن منصب نحو مباراة كوريا الجنوبية، والتي نتطلع من خلالها إلى تحقيق أهدافنا.

وحول استمرارية سلمان الفرج في قائمة المنتخب، أكد المدير الفني بأنه بشكل مبدئي سيتم النظر في مدى استجابة سلمان للعلاج، متوقعاً في الوقت ذاته مشاركته بالبطولة في ظل التحسن المستمر للاعب، وفيما إن كان سيتم استدعاء لاعبين جدد للقائمة: لا نستبعد هذه الاحتمالية في ظل وجود إمكانية قبل إغلاق الفترة المتاحة لذلك، لكن إن لم تواجهنا أي عوائق فلن يتم استدعاء أي لاعب.

وختم بيتزي حديثه بالتأكيد على أن الأهم في مباراة كوريا الجنوبية، هو أن لا يتعرض أي لاعب من كلا المنتخبين للإصابة.