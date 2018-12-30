الخضير والعبكري يصلان أبوظبي للمشاركة في إدارة كأس آسيا

وصل الحكمان الدوليان تركي الخضير "ساحة" ومحمد العبكري "مساعد" إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، يوم الأحد، وذلك للمشاركة في إدارة مباريات كأس آسيا 2019 التي تستضيفها الإمارات وتنطلق شهر يناير المقبل.

ويعتبر حكم الساحة الخضير والحاصل على الشارة الدولية عام 2014 أحد حكام النخبة في قارة آسيا، وسبق له أن شارك في إدارة مباريات تصفيات كأس العالم 2018، ودوري أبطال آسيا، وكأس الاتحاد الآسيوي، بالإضافة إلى مشاركته في إدارة مباريات بطولة زايد للأندية الأبطال، وعدد من البطولات الدولية والقارية.

في حين حصل الحكم المساعد العبكري على الشارة الدولية عام 2014 وهو أحد حكام النخبة في قارة آسيا، وسبق له أن شارك في قيادة مباريات دورة الألعاب الأولمبية "ريو 2016"، وكأس القارات 2017، إضافةً إلى عدد من البطولات الدولية والقارية

ويأتي اختيار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للحكمين السعوديين، نظير المستويات المميزة خلال مشاركاتهما الأخيرة، بالإضافة إلى المكانة العالية للتحكيم السعودي.