الشهري يقود الرائد للفوز على أحد في الدوري السعودي

تغلب الرائد على أحد 1 - صفر، يوم الأحد، في المرحلة الخامسة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحسم الرائد المباراة بهدف وحيد من ضربة جزاء، سجله صالح الشهري في الدقيقة 54، وقد أنهى أحد المباراة بعشرة لاعبين فقط حيث طرد عمر هوساوي من صفوف الفريق في الدقيقة 87 لحصوله على الإنذار الثاني.

ورفع الرائد رصيده إلى 21 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد أحد عند ست نقاط ليظل قابعا في المركز السادس عشر الأخير بجدول الدوري.

وتختتم منافسات المرحلة بلقاء الهلال المتصدر ومضيفه التعاون، على أن تستأنف منافسات الدوري بانطلاق المرحلة السادسة عشر في العاشر من يناير المقبل.