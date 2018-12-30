المسابقات تنقل لقاء الأهلي وأحد إلى الشرائع

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم، يوم الأحد، عن نقل مباراة فريقي الأهلي جدة ضد أحد إلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع.

ويستضيف الأهلي فريق أحد يوم الجمعة 11 يناير، ضمن منافسات الأسبوع 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت المسابقات في الحساب الرسمي لاتحاد الكرة على "تويتر": نظراً لإقامة مباراة السوبر الإيطالي في جدة، لجنة المسابقات تقرر نقل مباراة فريقي الأهلي وأحد إلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع.

وخسر الأهلي الجولة الماضية أمام الوحدة 2-1 وتجمد رصيده عند "24 نقطة"، وخسر أيضا أحد بهدف دون مقابل من الرائد، ليتواجد في مذيلة ترتيب الدوري بـ "6 نقاط".