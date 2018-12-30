بوتيا يقود الهلال للتعادل مع التعاون بالوقت بدل الضائع

أحرز الإسباني ألبرتو بوتيا هدف التعادل 2-2 للهلال أمام مستضيفه التعاون لينقذ متصدر وحامل لقب الدوري من تلقي الخسارة الثانية في المسابقة يوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقلب التعاون تأخره بهدف الفنزويلي ريفاس من ضربة رأس في الدقيقة 34 ليسجل هدفين في الشوط الثاني، وتقدم الهلال عبر ضربة رأس للمهاجم الفنزويلي ريفاس إثر ركلة ركنية نفذها القائد كارلوس إدواردو حولها المهاجم بافتيمبي غوميس برأسه إلى ريفاس الذي تابعها في مرمى البرازيلي كاسيو أنجوس حارس التعاون من مدى قريب.

وأدرك التعاون التعادل عبر هدف للبرازيلي هيلدون أوغوستو من ركلة جزاء في الدقيقة 58، وبعدها بست دقائق وضع عبد الفتاح آدم أصحاب الأرض في المقدمة بتسديدة من مدى قريب سكنت شباك عبد الله المعيوف حارس الهلال.

وفي الوقت الذي ظن فيه البعض أن الهلال قد خسر بالفعل أرسل إدواردو تمريرة عرضية من ركلة ركنية حولها محمد كانو برأسه نحو المرمى لتصطدم بالقائم الأيمن لمرمى أنجوس وتابعها بوتيا في الشباك في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وحافظ الهلال على الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة متقدما بفارق ثلاث نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني مع انتصاف المسابقة، في المقابل ظل التعاون في المركز الرابع برصيد 25 نقطة قبل توقف المسابقة حتى العاشر من الشهر المقبل.