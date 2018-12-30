تعديل موعد لقاء الهلال والاتحاد السكندري في كأس زايد

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم يوم الأحد، الموعد الجديد للمباراة المقررة بين الهلال السعودي والاتحاد السكندري المصري في ذهاب دور الثمانية من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وأوضح الاتحاد أنه تقرر إقامة المباراة في 16 فبراير، بدلا من يوم الثامن من الشهر نفسه، وذلك على ملعب "جامعة الملك سعود" بالرياض.

وذكر الاتحاد العربي عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر": بناء على اتفاق إدارتي ناديي الهلال السعودي والاتحاد السكندري المصري بتعديل موعد مباراة الذهاب بين الناديين في دور ربع النهائي لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال، فقد تم تعديل موعد المباراة لتقام يوم السبت 16 فبراير، وذلك بالتنسيق مع الاتحادين السعودي والمصري لكرة القدم.