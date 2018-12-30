سعود كريري: وعود الشتوية وسوء الإعداد أثرت على الاتحاد

أبدى سعود كريري، لاعب الاتحاد والهلال السابق، رأيه بأن المشاكل التي يعاني منها الفريق أتت لعدة أسباب منها الوعود باستقطاب لاعبين أجانب في مرحلة الانتقالات الشتوية في وقت مبكر من الموسم، أثرت على مستويات اللاعبين بشكل عام.

وقال كريري في مقابلة خلال "نشرة الرياضة": الاتحاد استحق التعادل أمام الاتفاق لولا رعونة المهاجمين، وأعتقد أن لاعبي الاتحاد يفتقدون للتركيز تماما. وأضاف لاعب الوسط السابق حول سوء مستوى الفريق الحالي، وقال: إعداد الاتحاد كان سيئا، وسقف الطموح كان غير منطقي، كما أن بعض التصريحات مطلع الموسم كانت مؤثرة بشكل سلبي على اللاعبين والفريق مثل وعود المرحلة الشتوية وما إلى ذلك.

وحول مباراة الهلال والتعاون، أضاف كريري: لا أعتقد أن الهلال سيتأثر بغياب الدوليين نظرا لوجود أجانب بقيمة فنية عالية، ولكن التعاون سيتأثر بغياب الموقوفين على عكس الهلال، خاصة توامبا ومد الله العليان.