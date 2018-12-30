ورشة عمل بين لجنة الاحتراف والأندية بخصوص "الشتوية"

عقدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الأحد ورشة عمل بحضور مندوبي الاحتراف بالأندية.

وجرى خلال الورشة التي أقيمت في مقر الاتحاد السعودي مناقشة فترة التسجيل الثانية للاعبين، والتي ستبدأ في السابع من يناير المقبل، بالإضافة لاستقبال ملاحظات التسجيل في الفترات السابقة.

وأكد معيض الشهري، نائب رئيس اللجنة خلال الورشة على أهمية إرفاق المستندات المطلوبة في نظام "DTMS" والذي سيبدأ العمل فيه اعتبارًا من فترة التسجيل الثانية، وتأتي الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل التي تنظمها اللجنة في سبيل تطوير العمل الاحترافي داخل الأندية، والعمل وفق أحدث الأنظمة الدولية التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".