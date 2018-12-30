"فيفا" يهنئ العُماني علي الحبسي بعيد ميلاده الـ37

المصدر: الرياض - د ب أ

احتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعيد ميلاد حارس المرمى العماني المخضرم علي الحبسي، المحترف بصفوف الهلال السعودي متصدر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقدم "فيفا" التهاني للحبسي عبر تغريدة بحسابه الرسمي الصادر باللغة العربية بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، ذكر فيها: تمنياتنا بعيد ميلاد سعيد للحارس العماني علي الحبسي الذي يتم "37 سنة"... كل عام وأنت بخير كابتن علي وتمنياتنا بالشفاء العاجل وعودة سريعة إلى الملاعب.

وانضم علي الحبسي لكتيبة الهلال في صيف 2017 قادماً من ريدينغ الإنجليزي، ويخوض فترة علاجية بعد أن تعرض لإصابة خلال مباراة القمة التي انتهت بفوز الهلال على الأهلي 4 - 3 في 21 ديسمبر الجاري ضمن منافسات الدوري السعودي.