اتحاد جدة يفسخ تعاقده مع البرازيلي فالديفيا

أعلن مجلس إدارة نادي اتحاد جدة، يوم الاثنين، فسخ تعاقده مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي فالديفيا، وإجراء مخالصة مالية معه.

وقال اتحاد جدة في بيان صحافي نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": أعلن مجلس إدارة الاتحاد انتهاء علاقة النادي رسميا باللاعب البرازيلي فالديفيا، بعد أن تم إجراء مخالصة مالية معه، وقدم مجلس الإدارة الشكر للاعب على جهوده وتعاونه مع زملائه لخدمة الفريق، متمنيا له التوفيق في مستقبله الرياضي.

وتعاقد اتحاد جدة مع اللاعب البرازيلي في يونيو الماضي، قادماً من إنترناسيونالي البرازيلي بعدما كان معارا لساو باولو لمدة موسم واحد مع بند يمنح الاتحاد أولوية التجديد.

ويتواجد الاتحاد في المركز 15 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "6 نقاط"، بعدما تعرض لـ 11 هزيمة وتعادل في ثلاث مباريات وفاز في مواجهة واحدة.