الأخضر يتعادل سلبياً مع كوريا في التجربة الختامية

تعادل المنتخب السعودي مع نظيره الكوري الجنوبي، أقيمت يوم الاثنين في أبوظبي، في مباراة ودية في إطار استعداد المنتخبين للمشاركة في كأس آسيا لكرة القدم 2019.

واحتسب الحكم الإماراتي، عادل النقبي، ركلة جزاء لكوريا الجنوبية إثر تدخل الحارس محمد العويس ضد أحد المهاجمين لكن كي سونغ يونغ أطاح بالكرة إلى جوار القائم الأيمن.

وستخوض السعودية غمار البطولة ضمن المجموعة الخامسة، وستكون مرشحة بقوة للتأهل إلى الدور الثاني ومواصلة مسيرتها بالبطولة.

وفازت كوريا الجنوبية، التي تواجه الصين وقرغيزستان والفلبين في المجموعة الثالثة، بأول نسختين من كأس آسيا في 1956 و1960 عندما كانت البطولة تضم أربعة فرق فقط.