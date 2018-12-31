الانضباط تغرم النصر 100 ألف ريال وتعاقب غويدي

فرضت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي، يوم الاثنين، غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال على نادي النصر، بسبب قيام جماهير النادي بإلقاء 3 قارورات باتجاه أرض الملعب.

وقالت الانضباط في تقرير نشره الحساب الرسمي لاتحاد الكرة على "تويتر" : أصابت إحدى العبوات الحكم على مستوى الصدر عند دخوله إلى ممر اللاعبين، حسب ما جاء في التقرير الإلحاقي لحكم المباراة وتقرير مراقب لقاء الفتح والنصر "0-0" الذي أقيم يوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ضمن منافسات الأسبوع 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وألزمت الانضباط نائب رئيس نادي اتحاد جدة، حمد الصنيع، بدفع غرامة قدرها 20 ألف ريال، بسبب دخوله إلى أرضية الملعب بعد نهاية الشوط الأول متوجها إلى غرف اللاعبين رغم تنبيهه مسبقا من قبل مراقب مباراة الاتفاق والاتحاد التي أقيمت يوم السبت ضمن منافسات الأسبوع 15، والتي انتهت بخسارة اتحاد جدة بهدف دون مقابل.

كما قررت لجنة الانضباط تغريم بابلو غويدي، مدرب الأهلي، 20 ألف ريال لعدم ارتدائه البطاقة التعريفية للرابطة خلال الشوط الثاني من لقاء الوحدة والأهلي "2-1" الذي أقيم يوم الجمعة.