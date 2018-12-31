الدوخي: تقدير الحكم كان صحيحاً في الوقت بدل الضائع

أوضح خالد الدوخي، مقيم الحكام بالاتحاد الآسيوي، أنه لا يمكن لوم حكم لقاء التعاون والهلال بعد احتسابه ثماني دقائق وقت بدل ضائع، وذلك لوجود زمن مهدر في اللقاء نتيجة لحالات عديدة شهدها الشوط الثاني، وأكد على أن الوقت المحتسب كان مناسبا ومقبولا.

وتعادل الهلال مع التعاون 2-2 في المباراة التي جمعتهما، يوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الدوخي في لقاء مع "العربية" يوم الأحد: الحكم عمل على تعويض الوقت الضائع، وكان عليه طرد لاعب التعاون في الدقيقة 61 بعدما تدخل بقوة صوب قدم لاعب الهلال وعرضه للخطر، لكنه اكتفى ببطاقة صفراء للاعب في قرار خاطئ لأن الحالة تستوجب الطرد.

وواصل: في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع كان لابد من احتساب ركلة جزاء للهلال، لأن مدافع التعاون عرقل لاعب الهلال بشكل واضح، ويجب أن يتدخل حكم الفيديو في مثل هذه الحالة، وفيما يتعلق بهدف التعادل للهلال، فلم يكن هناك احتكاك يرتقي إلى احتساب مخالفة.

وحافظ الهلال على الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة متقدما بفارق ثلاث نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، في المقابل ظل التعاون في المركز الرابع برصيد 25 نقطة قبل توقف المسابقة حتى العاشر من الشهر المقبل.