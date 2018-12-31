الزمالك المصري يوافق على إعارة كاسونغو إلى الوحدة

أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، يوم الاثنين، الموافقة على إعارة الكونغولي كابونغو كاسونغو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى فريق الوحدة السعودي، اعتبارا من يناير المقبل وحتى نهاية الموسم مقابل ثمانية ملايين جنيه مصري.

وأضاف منصور، في تصريحات نشرها موقع نادي الزمالك على الإنترنت، أن الموافقة على إعارة كاسونغو جاءت بعد الحصول على موافقة الجهاز الفني للفريق بقيادة المدير الفني السويسري كريستيان غروس.

ويحتل الوحدة المركز السادس في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة حصدها خلال 15 مباراة، ويتأخر بفارق 12 نقطة خلف الهلال المتصدر.