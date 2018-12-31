بيتزي يشيد بمستوى الأخضر أمام كوريا الجنوبية

أشاد الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني للمنتخب السعودي بالمستوى الذي قدمه لاعبو الأخضر في المباراة الودية أمام كوريا الجنوبية، يوم الاثنين، التي انتهت بالتعادل السلبي ضمن استعداداتهما لكأس آسيا 2019.

وقال بيتزي في تصريحات بالمؤتمر الصحافي عقب نهاية اللقاء: مباراة كانت شيقة بين منتخبين مميزين، وكلاهما فرض أسلوب لعبه، في لقاء أعتبره أشبه بمباريات كأس العالم، وهو ما كنا نبحث عنه قبل كأس آسيا 2019.

وأضاف: نحن نعتمد على أداء اللاعبين في الحصص التدريبية، وكذلك طبيعة المنافس الذي سنواجهه، وكجهاز فني لا نحصر أنفسنا على أسلوب وتكتيك لعب معيّن.

وبخصوص تبديل ياسر الشهراني، قال بيتزي: قمنا بإخراجه بشكل احترازي، ومبدئيًا لا توجد أي إصابة لياسر أو غيره من بقية اللاعبين الذين شاركوا في المباراة، علينا أن نخوض مبارياتنا في كأس آسيا بنفس الطريقة التي ظهرنا بها أمام كوريا الجنوبية، من حيث الجدية والتركيز.