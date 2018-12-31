جيسوس: الخصوم يتعمدون إضاعة الوقت أمام الهلال

المصدر: الرياض - د ب أ

انتقد البرتغالي خورخي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال السعودي، طريقة بعض فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في تعمد تعطيل اللعب وإهدار الوقت.

وخطف الهلال تعادلا قاتلا 2 - 2 في الدقيقة الأخيرة من مباراته أمام التعاون في ختام مواجهات الدور الأول لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال جيسوس في تصريحات عقب نهاية اللقاء، يوم الأحد: وجدت هنا في السعودية أمورا لا تواكب تطور كرة القدم. عندما يواجهنا أي فريق يتعمد تعطيل اللعب ويلجأ لإضاعة الوقت. وأوضح المدرب البرتغالي أن الظروف لم تخدم فريقه أمام التعاون، مؤكدا أنه رغم ذلك قدم التهنئة للاعبيه خاصة الذين شاركوا للمرة الأولى.

وانتقد جيسوس قرار استدعاء تسعة من لاعبي الهلال لتمثيل المنتخبات السعودية، معتبرا أن الأمر "مخالف لقواعد المنافسة العادلة".