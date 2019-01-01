الأخضر يوضح حقيقة إصابة ياسر الشهراني

طمأن المنتخب السعودي جماهيره على حالة المدافع الدولي ياسر الشهراني، بعد استبداله خلال مواجهة كوريا الجنوبية وديا، في المباراة التي جمعت بينهما يوم الاثنين بالإمارات.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي تغريدة عبر شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: أخبار طيبة.. لم يصب ياسر الشهراني الذي خرج في نهاية المباراة بأي إصابات خطيرة. بالإضافة إلى ذلك، جميع اللاعبين الذين شاركوا في المباراة في حالة بدنية ممتازة الآن.

وخاض المنتخب السعودي مباراة ودية أمام نظيره الكوري الجنوبي وانتهت بالتعادل السلبي، استعدادا للمشاركة في كآس آسيا 2019، التي تنطلق في 5 يناير المقبل.

ويخوض الأخضر مبارياته في البطولة ضمن منتخبات المجموعة الخامسة التي تضم أيضا كلا من قطر ولبنان وكوريا الشمالية، ويستهل مشواره في 8 يناير بمواجهة كوريا الشمالية.