الاتحاد السعودي يطلق منصة التذاكر المجانية لدعم الأخضر

أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الاثنين منصة التذاكر المجانية على موقعه الرسمي للجماهير الراغبة بمساندة المنتخب في نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات.

ويخصص الاتحاد السعودي تذاكر المواجهات الثلاث ضمن دور المجموعات، كما يتيح أمام المشجع تحديد المباريات التي يرغب في حضورها، وتطلب منصة التذاكر التي دشّنها الاتحاد السعودي البيانات الأساسية للمشجع، اسمه، وعمره، وجنسه، ورقم هاتفه وهويته، وبريده الإلكتروني، وعلى إثر تسجيل المشجع لكافة بياناته سيصله عبر بريده الإلكتروني موافقة على الطلب، ويبقى عليه الانتظار إلى حين تأكيد الموافقة.

ويؤكد الاتحاد السعودي أن تسجيل المشجع لا يعني حصوله على التذكرة ولكن سيكون ذلك حسب العدد المتوفر.

ويفتتح المنتخب السعودي مواجهاته في البطولة، بمواجهة كوريا الشمالية في الثامن من يناير المقبل، قبل لقاء لبنان في 12 من الشهر نفسه، في حين يختتم الأخضر مواجهاته بلقاء قطر في 17 من الشهر المقبل.