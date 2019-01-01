الإيفواري سانوغو يصل جدة للانضمام إلى الاتحاد

وصل الإيفواري سيكو سانوغو يوم الثلاثاء إلى جدة، وذلك للانضمام إلى صفوف الفريق الأول بنادي الاتحاد، بعدما تعاقد معه مجلس إدارة النادي في 21 ديسمبر الماضي.

وقال نادي الاتحاد في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": استقبل أسامة المولد، مدير الفريق، اللاعب لدى وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز في جدة، وسيعقد المركز الإعلامي مؤتمرا صحافيا للاعب عند الساعة الرابعة من عصر يوم الأربعاء بقاعة الأمير طلال بن منصور في مقر النادي.

وأنهى اتحاد جدة إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط الإيفواري سيكو سانوغو قادما من صفوف يونغ بويز السويسري، بعقد يمتد لثلاثة أعوام ونصف، وبدأ سانوغو "29 عاما"، مسيرته الكروية بصفوف أفريكا سبورتس الإيفواري لينضم بعدها إلى أندية ثون ولوزان السويسرية قبل أن يغادر إلى يونغ بويز في عام 2014.

وساهم في وصول فريقه إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه في الموسم الحالي، في المجموعة الثامنة التي ضمت مانشستر يونايتد ويوفنتوس وفالنسيا. ومثل سانوغو منتخب بلاده في مناسبتين ضمن تصفيات كأس العالم، وكانتا أمام الغابون ومالي.