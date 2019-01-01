البكيرية يقصي القادسية في أولى مفاجآت كأس الملك

أقصى البكيرية ضيفه القادسية في افتتاح دور الـ64 من كأس الملك بالفوزه عليه بهدف دون رد ليلاقي الفائز من مباراة أبها والجبلين في دور الـ32، فيما تغلب الباطن على نظيره الحجاز بهدفين لهدف في ذات الدور من المنافسة.

وسجل البكيرية هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 82 عن طريق عبدالله الغامدي، لتكون أولى مفاجآت دور ااـ64 من بطولة كأس الملك. وفي المباراة الثانية التي أقيمت على مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية بالباحة، احتاج الباطن لتسجيل هدفين ليضمن تأهله إلى دور الـ32، حيث افتتح البرازيلي كريسان داكروز أهداف المباراة عند الدقيقة 65 من ركلة جزاء، قبل أن يعدل الحجاز النتيجة عند الدقيقة 83، إلا أن محمد محسن سجل هدف الفوز للباطن في الدقائق الأخيرة من المباراة، ويتأهل إلى دور الـ32.

وانطلقت بطولة الكأس يوم الثلاثاء بثلاث مباريات جمعت الباطن والحجاز والفيحاء والشهيد والبكيرية والقادسية، فيما تأجلت مواجهة الوحدة والنعيرية إلى يوم الخميس. وستقام يوم الأربعاء 5 مواجهات، ستجمع الخلود والحزم، والعربي والفتح، والحائط وهجر، والشباب والساحل، والفيصلي وعفيف.