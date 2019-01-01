الفيحاء يتأهل إلى دور الـ32 بجانب البكيرية والباطن

فاز الفيحاء على ضيفه الشهيد 6 - 2، في ختام مباريات يوم الثلاثاء من دور الـ64 في بطولة كأس الملك، ليتأهل إلى دور الـ32 بجانب البكيرية والباطن.

وسجل أهداف الفيحاء عبدالله آل سالم "هدفين" ونايف عبدلي وعبدالكريم القحطاني وعمر العودة وجون رويز، فيما سجل للشهيد كل من عبدالله غرم ومحمد خلوي.

وتتواصل منافسات دور الـ 64 يوم الأربعاء بإقامة 5 مباريات، حيث يواجه الخلود نظيره الحزم على ملعب البكيرية، فيما يلاقي العربي ضيفه الفتح على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة. ويحل هجر ضيفًا على الحائط على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل، فيما يواجه الشباب ضيفه الساحل على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ويحتضن ملعب مدينة المجمعة الرياضية مباراة الفيصلي وعفيف.

وتقام يوم الخميس 7 مباريات حيث يلتقي القيصومة مع الغوطة على ملعب نادي الباطن، ويحل النصر ضيفا على الجندل على ملعب نادي العروبة بالجوف، ويواجه أبها الجبلين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، فيما يواجه ضمك على ملعبه نظيره الأمجاد، ويحل حطين ضيفا على النهضة، فيما يواجه الجيل ضيفه الكوكب على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، فيما يستقبل الوحدة نظيره النعيرية على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة.



وتقام يوم الجمعة 9 مباريات، تجمع الوشم مع السد، والعروبة مع الثقبة، والأخدود مع النجوم، ونجران مع العين، ووج مع المجزل، والصقور مع الشعلة، والتعاون مع العدالة، والغزوة مع جدة، والجبيل مع الاتحاد.

وتختتم مباريات دور الـ 64 يوم السبت بإقامة 8 لقاءات تجمع الخليج مع المزاحمية، والاتفاق مع الدرعية، والهلال مع الدرع، والتقدم مع الطائي، والرائد مع عرعر، والوطني مع الأنصار، وأحد مع الشرق، والأهلي مع الرياض.