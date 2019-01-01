المسابقات تصدر جدول مباريات الدور الثاني للدوري السعودي

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم جدول مباريات الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي سينطلق يوم الأحد 27 يناير الجاري.

وأوضحت اللجنة أنه في حال تأهل المنتخب الأول إلى الدور نصف النهائي من كأس أمم آسيا 2019 التي تقام في الفترة من 5 يناير إلى الأول من فبراير، سيتم تأجيل الجولة 17 لتقام في الأول والثاني من أبريل المقبل، بدلًا من موعدها المحدد في 27 و28 و29 يناير الجاري.

وكانت لجنة المسابقات قد عقدت اجتماعًا تنسيقيًا مع ممثلي الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا، للنظر والاستماع لمقترحاتهم حول مبارياتهم خلال الفترة المقبلة من المسابقات المحلية.