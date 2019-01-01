النجم الساحلي يوافق على إعارة رامي بدوي إلى الفيحاء

اتفق نادي الفيحاء، يوم الثلاثاء، مع إدارة النجم الساحلي التونسي من أجل ضم المدافع رامي بدوي على سبيل الإعارة ولمدة 6 أشهر في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال الفيحاء في بيان صحافي نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": وافقت إدارة نادي النجم الساحلي التونسي على الطلب المقدم من الفيحاء لضم قائد الفريق على سبيل الإعارة.

وأضاف البيان: سيصل اللاعب خلال الأيام القادمة إلى المجمعة لإجراء الفحوص الطبية وتوقيع العقد الرسمي تمهيدا لانخراطه في تدريبات الفريق، ويأتي ذلك في إطار عمل مجلس الإدارة برئاسة سعود بن عبدالله الشلهوب على تعزيز صفوف الفريق بعدد من اللاعبين وفقا للتقرير المقدم من المدير الفني سلافوليوب موسلين.

وشارك بدوي في 13 مباراة مع المنتخب التونسي الأول، كما شارك في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، وخاض مباراة المنتخب التونسي أمام بنما.