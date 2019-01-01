الوحدة يستحوذ على نجومية الجولة 15

تمكن نادي الوحدة من حصد النجومية المطلقة في جوائز الجولة الخامسة عشرة بختام الدور الأول من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن نجح مدربه المصري المؤقت أحمد حسام "ميدو" من الفوز بجائزة مدرب الجولة، حيث استطاع التغلب على فريق الأهلي في الجولة الماضية من منافسات بطولة الدوري بهدفين مقابل هدف، في حين ذهبت جائزة أفضل لاعب بالجولة للاعب الفريق الفانزويلي روميلي اوتيرو والذي حصد في وقت سابق جائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر الماضي.

وأعلنت رابطة الدوري السعودي، يوم الثلاثاء، عن فوز جماهير فريق الوحدة بجائزة الجمهور المثالي في الجولة الخامسة عشرة للمرة الثانية في منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن حصلت عليها في منافسات الجولة السادسة.

ويُمنح الفائزان بجائزة أفضلية الجولة على مبلغ 10 آلاف ريال لكل منهما، بالإضافة إلى درع تكريمي، فيما يحصل الجمهور المثالي على درع تكريمي.