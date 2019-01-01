الوحدة يعلن نجاح عملية لاعبه علي النمر

أعلن نادي الوحدة، يوم الثلاثاء، نجاح العملية الجراحية التي خضع لها لاعب الفريق الأول لكرة القدم، علي النمر، وذلك بعد إصابته بثلاثة كسور في الوجه وكسر في إحدى أسنانه بعد تدخل التشيلي باولو دياز، مدافع الأهلي عليه بالمرفق خلال مباراة الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتدخل دياز بشكل عنيف على وجه علي النمر في الدقائق العشر الأولى من الشوط الثاني، ليخرج على إثرها اللاعب مصاباً بعد أن سالت الدماء على وجهه.

وقال الوحدة في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": خرج علي النمر لاعب الفريق الأول لكرة القدم من غرفة العمليات بعد إجرائه عملية جراحية لتثبيت عظام الوج.. ولله الحمد تكللت بالنجاح حيث سيخضع للراحة عدة أيام قبل مغادرته المستشفى.

وفاز الوحدة على الأهلي 2-1، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري.